Contendo apenas cerca de sete ingredientes, a pasta de cacau e avelã contém, em média, e por ordem decrescente, o seguinte:

- Açúcar (entre 50 a 60%)

Por cada 15g (cerca de 1 colher de sopa rasa) obtemos aproximadamente 8,5g de açúcar. Este é principalmente sacarose (um açúcar simples) obtido a partir do açúcar de beterraba e/ou do açúcar refinado de cana. Apesar de haver várias distinções entre estes dois açúcares, nutricionalmente são praticamente idênticos. Por essa razão, consumir grandes quantidades tanto de açúcar de cana como de açúcar de beterraba pode contribuir para o ganho de peso e para o desenvolvimento de diabetes ou outro tipo de doenças crónicas. Por esta razão, e pelo açúcar ser o principal componente da maioria das pastas de cacau e avelã, estas devem ser consumidas com muita moderação e não de forma frequente.

- Gordura de palma

Proveniente do fruto da palmeira, o óleo de palma confere a textura cremosa ao produto. Esta gordura acaba por ser responsável pela quantidade elevada de calorias fornecida, daí que a porção de 15g deve ser respeitada e deve ser acompanhada com um estilo de vida ativo e saudável de forma a evitar um aumento de peso indesejado.

- Avelãs (13%)

As avelãs são responsáveis pelo sabor característico destas pastas. Destacam-se dos restantes frutos oleaginosos pelo seu conteúdo em vitamina E, niacina (vitamina B6) e cálcio. Por serem frutos com elevado teor de gorduras, ainda que saudáveis (como ómega- 6), o seu consumo deve ser feito de forma moderada (cerca de 6 avelãs por dia) e deve dar preferência às avelãs ao natural e com casca.

- Leite em pó

A adição de leite de vaca permite dar a textura mais espessa a estas pastas.