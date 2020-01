Atualmente, as manteigas de frutos secos estão em voga. Já são muitas as pessoas que as incluem diariamente na sua alimentação. No entanto, é importante ter alguns aspetos em consideração, pois apesar de serem uma opção saudável, o seu consumo deve ser moderado.

No mercado são várias as ofertas: cremosas, crocantes, com cacau, com coco, entre outras. Contudo, o mais importante é ler o rótulo alimentar e a lista de ingredientes deste tipo de produto alimentar, visto que algumas manteigas têm adicionado açúcar e/ou gorduras.

Excelentes opções são as manteigas com menor lista de ingredientes, ou seja, menos processadas. Isto é, por exemplo, manteiga de amêndoa, em que na lista de ingredientes, apenas consta “amêndoas 100%”. Não precisa de mais nenhum ingrediente! Essa sim é uma opção saudável para incluir na sua alimentação.

Também pode preparar as suas próprias manteigas! Basta triturar o fruto seco que preferir até adquirir a consistência de manteiga, recorrendo a um robot de cozinha. Se quiser, pode, previamente, tostar os frutos secos no forno ou numa frigideira antiaderente. Depois de preparada a manteiga, guarde-a, no frio, dentro de um frasco. Também pode combinar diferentes frutos secos, a gosto.

Como consumir?

Ao pequeno-almoço ou ao lanche, como topping em panquecas de aveia ou em papas de aveia ou até mesmo para barrar o pão (fresco ou torrado), em substituição da tradicional manteiga ou margarina; Em batidos de fruta, como fonte de gordura de boa qualidade; Ao meio da manhã ou à ceia, com tortilhas de milho ou arroz.

Os frutos secos oleaginosos (nozes, avelãs, amêndoas, cajus) apresentam um valor nutricional muito interessante: são ricos em gorduras insaturadas (mono e polinsaturadas ómega 3 e ómega 6), ou seja, gordura saudáveis que ajudam na redução dos níveis de colesterol total e de colesterol LDL ("mau colesterol") e que é útil na prevenção de doenças cardiovasculares.