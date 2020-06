Reza a história que o iogurte skyr é um produto lácteo fermentado que os vikings terão levado para a Islândia na Idade Média. Devido ao seu alto conteúdo proteico, é uma das opções saudáveis mais comentadas no momento. É um iogurte praticamente isento de gordura e com poucas calorias, mas que tem o dobro das proteínas de um iogurte magro comum.

De consistência cremosa e com um sabor suave, existe em versão natural (levemente azedo) e aromatizada com frutas (framboesa, mirtilo, pêssego e maracujá, entre outras). As opções com aromas têm cerca de 1% de açúcar a mais, frisa a associação de defesa do consumidor.

A nutricionista Ana Rita Lopes do Hospital Lusíadas Lisboa explica que o "skyr é um alimento muito versátil podendo ser adicionado fruta, compota e utilizado em smoothies e molhos", para além deste tipo de iogurte se diferenciar dos demais produtos lácteos "pelo seu elevado teor proteico e baixo valor lipídico".

Perguntas e dúvidas comuns

Qualquer um pode consumir? A Deco diz que o skyr pode ser consumido por todos, desde que não se tenha intolerância à lactose ou se faça alergia a algum dos seus ingredientes.

O iogurte skyr tem mesmo mais proteína? A Deco comparou o skyr vendido no Lidl, Continente e Jumbo com o queijo quark, o iogurte grego natural e o iogurte natural comum vendidos nos mesmos supermercados. Nos valores proteicos, o skyr destaca-se, seguido do queijo quark. De todos os produtos, só os iogurtes naturais comuns têm menos calorias do que o skyr.

O skyr sacia mais o apetite? O iogurte skyr é produzido com quantidades mais elevadas de leite do que as necessárias para fazer um iogurte natural.