O iogurte Skyr é um produto lácteo proveniente da Islândia produzido desde a Idade Média. É formado a partir de leite magro pasteurizado, resultado da ação de bactérias como o Streptococcus thermophilus e Lactobacillus bulgaricus, que lhe conferem a textura espessa aliada a um sabor suave mas levemente azedo.

O Skyr é um alimento muito versátil podendo ser adicionado fruta, compota e utilizado em smoothies e molhos.

É ideal para que tipo de pessoas? O Skyr é um produto lácteo que pode integrar no plano alimentar de toda a família, desde a criança ao adulto. No caso das crianças, este alimento ajuda no crescimento ósseo devido ao seu elevado teor de cálcio, embora uma unidade possa ser excessiva devido à sua quantidade de proteína. Deste modo a sua dose deverá ser ajustada ao padrão alimentar de cada criança.

Intolerantes à lactose também o podem ingerir? O iogurte é um alimento que tem na sua constituição bactérias, como a lactobacillus que auxiliam na digestão da lactose, tornando-o mais facilmente digerível. No entanto, nem todos os indivíduos intolerantes à lactose conseguem digerir o iogurte.

Assim, nestes casos, este produto não é o mais aconselhável por não apresentar a vertente sem lactose.

Quais são os benefícios deste iogurte?

- Reforça o sistema imunitário;

- Auxilia o transito intestinal;

- Melhora a flora intestinal;

- Auxilia no processo de perda de peso;

- Promove o aumento da absorção de cálcio e vitaminas e outros minerais;

- Diminui o risco de osteoporose;

- Reduz a atividade da Helicobacter pylori;

- Contém probióticos que contribuem para a estimulação do crescimento de bifidobactérias, responsáveis por inibir a atividade de bactérias patogénicas.

Existem alguns riscos associados ao consumo de Skyr?

Não se conhecem riscos associados ao consumo deste produto quando integrado num plano alimentar saudável.

Este iogurte é ideal antes ou depois do treino?

Este iogurte pode ser um bom alimento para antes ou depois do treino devido à sua composição nutricional. Antes do treino pode ser combinado com hidratos de carbono complexos, como muesli, granola e aveia.

Por ser uma proteína de alto valor biológico, este alimento juntamente com hidratos de carbono simples como mel e fruta poderá ser uma boa opção, também, pós-treino. Pelos benefícios deste alimento, este deve ser incluído em lanches ao longo do dia.

As recomendações são de Ana Rita Lopes, nutricionista responsável pela Unidade de Nutrição do Hospital Lusíadas.