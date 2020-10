Começou o outono e em breve aproxima-se o inverno, onde por norma se intensificam as constipações e infeções respiratórias. Por esta razão, a Vitamina C surge como um micronutriente relevante, uma vez que é fundamental para o bom funcionamento do sistema imunitário, dando resposta ao combate a agentes externos, como os vírus.

Tendo a vitamina C um benefício comprovado em relação ao sistema imunitário, é importante saber-se como se pode aumentar a sua ingestão. Um dos alimentos mais ricos em vitamina C é a laranja, que pode ser consumida inteira ou em sumo.

Destacam-se assim os seguintes alimentos:

Laranja e sumos de laranja

Kiwi

Pimentos vermelhos e verdes

Morangos

Groselhas

Brócolos

Couves de Bruxelas

Batatas

Em 2020 fomos confrontados com uma pandemia mundial. O estado de confinamento e a crise socioeconómica que, entretanto, se despoletou contribuem para o aumento dos estados de ansiedade e também do receio de fazermos o nosso dia-a-dia com alguma “normalidade”.

Estudos científicos sugerem que a vitamina C tenha um papel importante para o combate à ansiedade, mais uma razão para relevar a importância da ingestão desta vitamina.

De acordo com a EFSA a dose diária recomendada de Vitamina C é de 80 mg. Uma alimentação equilibrada, com a introdução das opções alimentares referidas, contribui para o normal funcionamento do sistema imunitário.

Um artigo da nutricionista Mafalda Almeida.