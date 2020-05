Vários estudos científicos internacionais apontam uma inflamação sistémica de baixo grau como um potencial agente corresponsável pelo desenvolvimento desta perturbação mental que afeta milhões em todo o mundo. Num deles, da autoria de um grupo de investigadores da Universidade de Duisburg-Essen, localizada no centro da Alemanha, pode ler-se que "a depressão major tem uma prevalência muito elevada nas condições onde existe uma inflamação crónica".

Este é um mecanismo defensivo do organismo que só se torna permanente quando os indivíduos não fazem uma alimentação adequada, que inclua os valores necessários de ómega-3. Ainda assim, essa inflamação pode ser resolvida através de uma estratégia terapêutica que combine uma resposta farmacológica e dietética rica em gorduras mais saudáveis. "Sobretudo os ácidos gordos polinsaturados de cadeia longa, EPA e DHA", sublinha Conceição Calhau. A explicação é simples.

"São os mais anti-inflamatórios", garantiu à edição impressa da Saber Viver a investigadora do Centro de Investigação em Tecnologias e Serviços de Saúde (CINTESIS) da Universidade do Porto. "Essa gordura encontra-se no peixe gordo, desde que devidamente processado", adverte. No caso dessa ingestão ser suficiente, suplementar ou não, eis a questão. "Precisamos de ingerir fontes de alfa-linolénico (ALA), como as sementes de linhaça, as nozes e os espinafres", defende.

"Não somos capazes de sintetizar esse ácido, mas ele é necessário para conseguirmos metabolizar o EPA [ácido eicosapentaenoico] e o DHA [ácido docosaexaenoico]. É o precursor", esclarece a especialista. Isto significa que quem seguir uma dieta vegetariana ou vegan está em desvantagem, porque, conforme explica Conceição Calhau, "tem mais dificuldade em fazer as sínteses, por falta da proteína de origem animal", justifica ainda a investigadora portuguesa. Nestes casos, a especialista em nutrição e metabolismo recomenda que as pessoas façam suplementação.

"Os ensaios clínicos têm revelado que os suplementos mais eficazes são aqueles com uma proporção de 60% ou mais de EPA, porque é o ácido gordo polinsaturado ómega-3 mais anti-inflamatório", aconselha Conceição Calhau, que recomenda o aumento do consumo de animais marinhos nas refeições quotidianas. Mas, mesmo quando se tratam de alimentos não processados, à partida mais saudáveis, devemos ter sempre em atenção as porções que ingerimos.