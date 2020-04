Os enlatados fazem parte da nossa cultura gastronómica. Não há português que se preze que, nas suas compras mensais ou até mesmo semanais, não coloque uma ou outra conserva de peixe no carrinho. O mais procurado é o atum, que serve para criar uma infinidade de pratos para toda a família, seguido da sardinha, que muitos apreciam em molho de tomate picante para petiscar a solo. A cavala, a anchova, o bacalhau, o polvo, a lula, o mexilhão e o berbigão também têm adeptos.

E se há alguns eram catalogadas como um alimento menos recomendado, atualmente, as conservas portuguesas vivem hoje momentos diferentes, com as fábricas que as produzem a apostar numa maior variedade de sabores e no design apelativo das embalagens, porque os olhos também comem. "Hoje em dia, os alimentos são conservados enquanto ainda se encontram muito frescos, permitindo garantir a manutenção das suas propriedades", refere Ana Neto.

"O processo de conserva permite a manutenção da estrutura e da natureza das proteínas, lípidos e hidratos de carbono dos alimentos", esclarece a nutricionista. "A proteína do peixe mantém o seu valor biológico", garante. "No entanto, como são hidrolisadas, a sua digestão torna-se mais fácil", elogia ainda a especialista num artigo que escreveu para o site Vida Ativa. Para além do seu cariz prático e da sua versatilidade, as das conservas de peixe são ricas em vitaminas, minerais, proteínas e ácidos gordos ómega-3.

O processo de conservação não retira nenhuma propriedade nutricional significativa aos peixes ricos em gordura comumente usados nas conservas, como é o caso do atum, da cavala e da sardinha. A cozedura da sardinha faz com que o cálcio da espinha passe para o músculo. E, como esta se torna comestível com a cocção, então as conservas de sardinha são excelentes fontes de cálcio, nutriente essencial à saúde dos ossos. Para além disso, as conservas também fornecem energia.