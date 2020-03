As pessoas com diabetes não podem comer cenouras? São muitos os diabéticos e os que convivem com a doença que têm esta dúvida! "Muitos já ouviram, em algum momento da sua história da doença, que este alimento não pode ser consumido por quem tem diabetes, porque tem muita quantidade de hidratos de carbono ou porque faz subir o nível do sangue", referem mesmo os autores do livro informativo "Diabetes - O que posso comer?", publicado pela editora Lidel Saúde e Bem-Estar.

Em termos médios, 100 gramas de cenouras cruas fornecem 4,5 gramas de hidratos de carbono e, no caso da cenoura cozida, esse valor desce para os 3,7 gramas. "Como se verifica, este valor é muito baixo quando as comparamos, por exemplo, com 100 gramas de pão de centeio integral, que possui 45,3 gramas de hidratos de carbono", afirmam as nutricionistas Mariana Afra Pedro, Paula Cristina Almeida e Vera Ruivo Dias, as autoras da obra, coordenada por Estevão Pape e Edite Nascimento.

"A cenoura é um legume que, quando analisado em cru, revela um índice glicémico baixo", garantem as médicas. "No caso de ser cozinhado, o índice glicémico é um pouco mais elevado", informam ainda as especialistas. "Isto acontece porque qualquer alimento cozinhado tem um efeito mais rápido na subida da glicemia do que o mesmo alimento cru", esclarecem também as nutricionistas. "Também o tempo de confeção aumenta o efeito na subida da glicose do sangue", afirmam ainda. "O mesmo alimento, se for cozinhado mais tempo, terá um índice glicémico mais elevado", acrescentam ainda Mariana Afra Pedro, Paula Cristina Almeida e Vera Ruivo Dias.

"A cenoura é habitualmente ingerida em junção com outros alimentos, pelo que o índice glicémico isolado não tem muita utilidade. Deste modo, não faz sentido eliminar a cenoura da alimentação das pessoas com diabetes", garantem as médicas. O site informativo Diabetes 365º, um inovador projeto multiplataforma que promove a literacia em diabetes em português, também inclui a cenoura na lista dos 10 tipos de alimentos que os diabéticos podem ingerir no quotidiano.