A insulina pode provocar aumento de peso? Sim, na realidade, pode! "Quando os doentes estão descompensados, há mais açúcar no sangue e, ao iniciarem o tratamento com insulina para controlar o desequilíbrio, o açúcar vai ser armazenado em grandes quantidades nos tecidos. Se a pessoa não o gasta, vai transformar-se em gordura", explica Paula Pereira, médica de medicina interna e coordenadora do Centro Multidisciplinar de Diabetes do Hospital Lusíadas Porto.

Para prevenir esse aumento de peso indesejável, é recomendada a prática regular de exercício físico. "Aconselhamos atividade física diária, sem ser necessariamente obrigatório ir ao ginásio", sublinha. "Na verdade, em termos metabólicos, melhor do que passar o dia sentado no sofá ou à secretária e, depois, ir ao ginásio uma hora é realizar a atividade física durante o dia", sugere a médica num artigo do site informativo Diabetes 365º que esclarece outros dos mitos comuns.