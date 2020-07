A importância da fruta para uma alimentação equilibrada e saudável é inquestionável nesta e em qualquer outra época do ano, como atestam muitos especialistas e inúmeros estudos científicos internacionais. Cerca de 400 gramas é a quantidade de fruta e legumes que deve ingerir diariamente em cinco doses. Apresentamos-lhe, de seguida, os principais benefícios de cinco das frutas mais características do verão que deve consumir e privilegiar em prol da sua saúde e do seu bem-estar.

1. Ameixa

É fonte de potássio, vitaminas A, E e K e fibra, que lhe confere efeitos laxantes. Os antioxidantes duplicam quando a ingere na versão seca, mas a quantidade de açúcar também.

2. Cereja