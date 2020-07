Sabemos que com o calor torna-se menos apetecível ingerir bebidas quentes. No entanto, os chás de ervas, provenientes de flores, folhas, sementes, caules e raízes de plantas, podem ser muito eficazes em inúmeros sintomas e os seus benefícios para o organismo são variados. Uma vez que uma hidratação adequada é fundamental para a saúde, já que o nosso organismo é constituído essencialmente por água e que algumas pessoas não conseguem ingerir uma quantidade adequada de água ao longo do dia, os chás frios são uma ótima opção nos meses de verão.

Pode fazer as suas próprias diluições de chás e juntar, por exemplo, rodelas de gengibre, casca de limão, canela ou hortelã, por exemplo. O segredo é variar. Alcaçuz, camomila, cavalinha, dente-de-leão, erva-cidreira, espinheiro-alvar, framboesa, funcho, gengibre, ginseng, hortelã, hortelã-pimenta, melissa, pau de arco, raiz de valeriana, urtigas são algumas das ervas que deve ingerir em chá nesta altura. Veja a que é que, segundo o livro "Somos o que comemos", da nutricionista Gillian McKeith publicado em Portugal pela Editorial Presença, cada um deles faz bem:

- Para combater problemas de estômago

Prepare uma infusão com funcho, hortelã-pimenta e alcaçuz. Leve ao frigorífico e beba fresco ao longo do dia. Se preferir, também a pode ingerir quente ou morna.

- Para combater problemas de rins