Os benefícios deste fruto antioxidante vão muito para além da alimentação. A indicação tradicional da seiva do figo no tratamento das verrugas foi cientificamente comprovada num estudo científico publicado na publicação especializada International Journal of Dermatology, em 2007, com um sucesso de 44% de eficácia. Apesar da crioterapia ter obtido 56% de curas, os autores da investigação consideraram que, por ter tido alguns efeitos adversos em 18% dos pacientes, é mais seguro utilizar o método natural.

É que, além de não ter tido relatos de efeitos adversos, o látex do figo teve um efeito mais rápido. Além disso, é mais fácil e agradável de aplicar e tem uma menor taxa de recorrências que a crioterapia. Noutros estudos, ficou demonstrada a ação benéfica do figo da prevenção e até no tratamento de doenças como o cancro, a anemia, a diabetes, a doença hepática, úlceras, problemas do foro gastrointestinal e infeções do trato urinário. Este alimento tem ainda propriedades antibacterianas e antifúngicas reconhecidas.

Dois remédios caseiros que pode preparar com figo

Existem duas sobremesas que podem ser muito úteis para a prevenção e combate à obstipação:

- Queijo de figo

Moa 500 gramas de amêndoas com um quilo de figos secos. Numa panela, ponha uma chávena de água ao lume com 100 gramas de açúcar mascavado e raspas de limão. Se preferir, pode juntar 20 gramas de canela e/ou 20 gramas de chocolate preto. Junte tudo e mexa durante cinco a 10 minutos. Quando a mistura arrefecer, com a ajuda das mãos, dê-lhe a forma de um queijo. Leve, depois, ao forno durante cinco minutos. Sirva frio.

- Estrelas de figo

Espalme dois figos secos. Corte em cinco bicos e abra, como se fossem pétalas, em forma de estrela. Coloque amêndoas sem pele (inteiras ou cortadas ao meio) nas pontas das estrelas e o segundo figo por cima a fechar. Leve ao forno para ficar ligeiramente torrado. Uma delícia!