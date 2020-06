8. Rebentos de alfafa

Use esta leguminosa em saladas, sopas, sandes ou como acompanhamento. São ricos em vitaminas A, B, C, K e E, cálcio, ferro, magnésio, fósforo, potássio, zinco e proteínas. Em média, por cuvete, conte pagar à volta de 1,24 €.

9. Mandioca

Pode usar este tubérculo como substituto da batata, por exemplo em sopas ou guisados. É rica em hidratos de carbono, em vitamina C e em fibra. O preço médio anda na casa dos 1,59 € por quilo.

10. Tamarilho

Retire a casca deste fruto, antes de o comer ou de o cozinhar, mergulhando-o em água a ferver. Conserva-se no frigorífico durante dez dias. Pode usá-lo em pudins, soufflés ou como acompanhamento de carne assada. É rico em potássio e em vitaminas A e C. 8,39 € é, em regra, o preço cobrado por quilo.

11. Goiaba

Retire a casca e delicie-se com o conteúdo tropical desta fruta absolutamente deliciosa. É rica em vitamina C, em vitaminas do complexo B, em cálcio e em fósforo. O preço médio deste fruto ronda, em média, 5,99 € por quilo.

12. Anona

Abra-a ao meio e coma-a às colheradas ou use-a na preparação de sorvetes ou sumos. Só tem um inconveniente, os seus incontáveis caroços. É rica em fibras, minerais, vitamina B6, magnésio, potássio e hidratos de carbono. 3,99 € é, geralmente, o preço por quilo.

13. Kiwano

Mistura o sabor da banana, da lima e do pepino. Corte-o ao meio e retire o recheio. Use-o como cobertura de sobremesas ou adicione-o a saladas verdes ou de fruta. É rico em vitaminas A e C e ferro. O preço médio oscila habitualmente entre os 8,10 € e os 10,20 € por quilo.

14. Shimeji

Trata-se de um cogumelo com sabor e odor únicos. Use-o em sopas e pratos de arroz. São ricos em vitamina B1 e lisina. Não são baratos. O preço médio por quilo anda na linha dos 19,99 €.

15. Tamarindo

A sua polpa, que pode ser consumida ao natural, seca ou cristalizada, é uma óptima opção para gelados, marmeladas, sumos e molhos agridoces. É rico em açúcar, vitamina B e cálcio. Tem propriedades laxativas. O preço médio situa-se à volta de 9,99 €.

Texto: Nazaré Tocha