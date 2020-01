A dieta pode influenciar o risco de ter cancro da mama? Esta questão já foi colocada por muitos médicos e por muitos especialistas internacionais. Com base em vários estudos científicos, é credível que o tipo de alimentação esteja de alguma forma relacionado com o risco de cancro da mama. Trata-se de uma doença entre seis a dez vezes mais frequente nos países ocidentais do que nos asiáticos. Esta diferença não é, pelo menos em grande parte, devida a fatores genéticos.

Estudos realizados nos últimos anos comprovam a descendência das mulheres asiáticas que migram para países com elevado risco, como os Estados Unidos da América, que acabam por ter uma incidência sobreponível à da população hospedeira, ao fim de duas gerações, em média. Através do cruzamento de dados recolhidos em várias observações, admite-se, contudo, que as dietas hipercalóricas, típicas dos países ocidentais, possam ter alguma influência.

Ricos em gorduras saturadas, açúcares, produtos industrializados e agentes de conservação, estes regimes alimentares comuns aumentam o risco de cancro da mama. Alimentos ricos em gordura saturada, como as carnes vermelhas e os laticínios gordos como a manteiga, as natas e alguns queijos, também na origem de muitos doces, folhados e bolos, estão associados a aumento do risco de doença arteriosclerótica, causada pelo depósito de gordura nas artérias.

Alimentos com menos efeitos arterioscleróticos

Os alimentos ricos em gorduras insaturadas, como é o caso do azeite e do óleo de soja e do óleo de girassol, têm menos efeitos arterioscleróticos. Parece assim razoável, com base nos dados disponíveis relativamente ao cancro da mama e da doença arteriosclerótica, aconselhar uma alimentação mais rica em gorduras saudáveis insaturadas, mono e polinsaturadas, com o aumento do consumo de azeite, de soja e de outras fontes das mesmas, nozes e óleos vegetais.

Ricos em ácidos gordos ómega-6, estes ingredientes alimentares são recomendados, assim como os peixes gordos, ricos em ácidos gordos ómega-3, em vez de carnes, laticínios e alimentos processados, desaconselhados. Relativamente aos laticínios, admite-se que fundamentalmente o queijo e o leite gordos estejam associados a um aumento do risco de cancro da mama. Também o consumo elevado de álcool está associado a aumento do risco de neoplasia da mama. Os fitoestrogéneos correspondem a produtos que contêm estrogéneos em plantas. A palavra fito significa planta em grego. Dentro destes encontram-se a soja, os cereais, como o trigo, o arroz integral, a cevada, a aveia integral. A lista inclui ainda a cenoura, a cebola e o milho.

O feijão e a ervilha também são recomendados, tal como vários frutos, saudáveis e nutritivos, como as cerejas e as maçãs. A forma de se assegurar a presença de fitoestrogéneos na dieta quotidiana é tendo uma alimentação rica em fruta e vegetais. Admite-se que a abundância destes produtos nas dietas dos países orientais possa estar relacionada com a baixa incidência do cancro da mama nos mesmos. Contudo, isso ainda não está cientificamente provado.

Os alimentos envolvidos no controlo da multiplicação celular