No entanto, no momento da compra, deve haver alguns cuidados uma vez que a sardinha pode sofrer alterações rapidamente. Tenha em atenção o seu cheiro, que deve ser agradável e suave a maresia, aos seus olhos que devem estar salientes e com a pupila negra e brilhante e com a pele também ela brilhante de cor viva e homogénea.

Outro aspeto a ter em atenção são as guelras que devem estar vermelhas, brilhantes e sem muco pois com a perda de frescura, estas ficam acastanhadas e com muco opaco. É aconselhável consumir o pescado no dia da compra ou no dia seguinte, mas caso este seja conservado, mantenha-o no frigorifico durante dois a três dias no máximo. Caso pretenda conservar durante um maior período de tempo, pode congelar sem que isso afete o seu sabor, uma vez descongelado, não poderá voltar a ser congelado.

No que diz respeito ao seu consumo procure consumir grelhada ou assada e acompanhe sempre com uma salada fresca e tomate e/ou com legumes assados como os pimentos, por exemplo.

Quanto à fatia de pão não deixe de parte esta tradição tão portuguesa de o “ensopar” com a gordura do peixe. Neste caso opte por apenas uma fatia de pão de mistura ou por um pão mais escuro.

As explicações são da nutricionista Catarina Sofia Correia, da Clínica Tejo Saúde em parceira com os ginásios Fitness Hut - Grupo Viva Gym.