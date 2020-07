Somos o que comemos e, se não fizermos as escolhas alimentares mais corretas, há fortes probabilidades de virmos a prejudicar a nossa saúde. De acordo com o estudo Global Burden of Diseases (GBD), os hábitos alimentares inadequados surgem como o fator de risco que mais contribui para o total de anos de vida saudável perdidos pela população portuguesa. E, na lista desses comportamentos inadequados e desaconselhados, está a ingestão excessiva de açúcares simples.

"O seu consumo elevado tem sido associado ao excesso de peso/obesidade e, consequentemente, ao risco de desenvolvimento de doenças crónicas", alerta Patrícia Costa. Na verdade, o consumo elevado de açúcares simples está relacionado "com o aumento dos triglicerídeos no sangue, com o aumento da pressão arterial e com a diminuição do HDL, o colesterol bom, fatores associados ao risco aumentado de doença cardiovascular", esclarece a especialista.

Essa ingestão também está associada "ao aumento do risco de desenvolvimento de diabetes mellitus tipo 2", alerta ainda a nutricionista. Assim, da próxima vez que sentir vontade de uma coisa doce, que na realidade não é mais do que uma necessidade de comer açúcar, escolha uma das opções que lhe indicamos de seguida, seguramente mais saudáveis. Todavia, como não estão isentas de açúcar, as propostas que se seguem devem ser ingeridas com conta, peso e medida.

1. Fruta

Natural, assada, cozida ou até congelada, é sempre uma aposta segura. Quando tiver vontade de comer um doce, recorrer ao açúcar naturalmente presente na fruta é uma boa opção. "Pode escolher peças de fruta mais doces, como é o caso da banana, da manga, do figo ou das uvas, na versão natural ou congelada. Depois de triturada, a fruta congelada fica com consistência de gelado", esclarece Patrícia Costa. Os purés de fruta e a fruta assada são uma excelente escolha.

Pode comê-los quentes. Os alimentos quentes conferem-lhe, de imediato, maior saciedade. Tenha em atenção que 110 gramas de ameixas, 100 gramas de ananás, 50 gramas de banana, 80 gramas de cerejas, 110 gramas de damasco, 100 gramas de laranja, 120 gramas de maçã, 80 gramas de manga, 200 gramas de melão, 150 gramas de morangos, 120 gramas de pera, 110 gramas pêssego, 120 gramas de quivi e 80 gramas de uvas contêm cerca de 50 calorias.

2. Iogurte

Na versão natural, de aroma magro ou nas versões enriquecidas em proteína, como os skyr, são opções de baixo valor calórico e têm ainda a vantagem de serem saciantes. "Do ponto de vista nutricional, no iogurte as principais vitaminas presentes são as do complexo B, tiamina, riboflavina, niacina, vitamina B6, vitamina B12 e ácido fólico", refere a nutricionista.

Para além de ser uma boa fonte de cálcio, este alimento facilita a absorção deste micronutriente pelo organismo por apresentar um pH inferior ao do leite. Aromatize o iogurte com uma pitada de canela ou com uma colher de café de cacau magro em pó para o tornar mais saboroso e apelativo. Uma embalagem de iogurte magro com 125 gramas fornece 66 calorias.

3. Gelatina

De origem animal ou vegetal, a versão sem adição de açúcar pode ser uma opção para enganar a gula. É doce e baixa em calorias. A gelatina é também um alimento hidratante pelo seu elevado conteúdo de água. Uma dose de gelatina, o equivalente a 100 gramas, fornece 27 calorias.

4. Fruta com manteiga de amendoim