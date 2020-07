Se é alérgico ao bacalhau, tenha cuidado com a pescada e o salmão. Estudos científicos internacionais identificaram reações alérgicas a este pescado.

- Amendoim



Se é alérgico aos amendoins, tenha também cuidado com a soja, com os feijões, com a lentilhas, com o grão-de-bico e com as ervilhas.

- Sementes de sésamo

Se é alérgico às sementes de sésamo, deve moderar a ingestão de as sementes de girassol.

- Trigo



Se é alérgico ao trigo, tenha cuidado com a cevada, com o centeio, com o milho e com a aveia, pois há fortes probabilidades de lhe virem a fazer alergia se os ingerir.

- Maçãs

Se é alérgico às maçãs, tenha particular cuidado quando ingerir peras, pêssegos, ameixas e alperces.

- Pólenes de gramíneas

Se é alérgico aos pólenes de gramíneas, tenha cuidado com os frutos secos, com os pêssegos, com as ameixas e com os alperces.

- Pólen de artemísia



Se é alérgico ao pólene de artemísia, tenha cuidado com alimentos como as cenouras, o aipo e as especiarias.

- Pólen de bétula

Se é alérgico ao pólen de bétula, tenha cuidado com as maçãs, as cenoura e as batatas.

- Ácaros

Se é habitualmente alérgico aos ácaros, tenha cuidado com o marisco, principalmente com o camarão, com a lagosta e com o caranguejo. Caracóis, búzios e lapas também são de evitar.

- Látex

Se é alérgico ao látex, tenha cuidado quando ingerir castanhas, quivis, bananas e abacates.

Texto: Filomena Falcão (alergologista)