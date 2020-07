Por que motivo existe a ideia de que temos de comer melhor e de forma mais saudável durante o verão e não ao longo do ano?

O verão está associado a calor, praia, roupas curtas e corpos mais expostos, pelo que a componente física assume um papel de enorme relevo. Deste modo é no verão, ou próximo dele, que surge uma maior preocupação com a alimentação. É também no verão que o nosso metabolismo é inferior, isto é, não é necessário o nosso organismo fazer um esforço tão grande para a manutenção da temperatura corporal, logo o aumento de peso é mais fácil se não tivermos uma alimentação cuidada. É, também, o aumento da temperatura que surge no verão que favorece a ocorrência de doenças de origem alimentar.

As doenças de origem alimentar aumentam durante esta estação do ano?

As doenças de origem alimentar são doenças de natureza infecciosa ou tóxica causadas pelo consumo de alimentos ou água contaminados. As doenças de origem alimentar são mais frequentes no verão devido às temperaturas mais elevadas que se verificam nesta época do ano.

O aumento da temperatura e da humidade criam condições favoráveis à multiplicação dos microrganismos (ex: bactérias) nos alimentos. Neste sentido, a probabilidade de ocorrência de doenças de origem alimentar durante estes meses é superior. É também nesta época, e sobretudo nas férias, que aumenta o consumo de alimentos fora de casa, cujas condições de conservação e confeção não controlamos.