8 plantas aromáticas para um verão com (ainda) mais sabor

Desde a antiguidade clássica, é na região mediterrânica, conhecida pela sua famosa dieta, integrada na lista do Património Imaterial da UNESCO em 2013, que podemos encontrar as mais variadas e distintas plantas aromáticas usadas para fins alimentares, como é o caso do alecrim, do cebolinho, dos coentro, da hortelã, do louro, do orégão e do tomilho, apesar de também se conseguir encontrar alguns deles em muitas partes do mundo. Não é por acaso que estas fazem parte da popular dieta mediterrânica.

Ao incrementarem o sabor, o aroma, a cor e a composição nutricional dos pratos confecionados, das saladas e das bebidas a que são adicionadas, as plantas aromáticas desempenham um papel fundamental enquanto elemento representativo da cultura local. Além disso, a utilização de plantas aromáticas é uma ótima estratégia para reduzir o sal na alimentação. Uma outra forma de evitar o uso do sal é recorrer à salicórnia, que, apesar de não ser uma planta aromática, é uma planta de utilização culinária.

Também conhecida como sal verde, a salicórnia pode ser utilizada, em complemento das oito que lhe indicamos de seguida, para temperar alguns dos pratos que confeciona em casa nesta e noutras alturas do ano. Em tempo de férias, deixamos-lhe aqui várias sugestões de utilização de ervas aromáticas, para as suas refeições. Combinações perfeitas para um verão com (ainda) mais sabor que recorrem a ingredientes por vezes esquecidos, apesar de os poder cultivar facilmente em casa para ter sempre à mão.

1. Alecrim

O Rosmarinus officinalis L, nome científico, pertence à família das Lamiaceae e é originário da região mediterrânica. Gosta de sol direto e pode ser cultivado em qualquer tipo de solo, desde que seja bem drenado e as regas devem ser moderadas. Pode atingir até 1,5 metros de altura. De colheira anual, as suas folhas podem ser consumidas frescas ou secas. Para um sabor mais intenso, opte por cortar raminhos jovens, antes da sua floração. Use-os em infusões, em pratos de carne, em massas, em queijos e em saladas.

2. Cebolinho

Cientificamente conhecido como Allium Schoenoprasum L, pertence à família das Liliaceae e tem origem na Eurásia. A sua altura pode ir de 15 a 30 centímetros e é uma espécie muito fácil de cultivar. Precisa de plena exposição ao sol e de solos ligeiros bem drenados, sendo possível semeá-lo e colhê-lo em qualquer altura do ano. Tanto as flores como as folhas podem ser consumidas frescas ou secas. As folhas quando frescas têm um suave sabor a cebola. Fica muito bem em molhos, com ovos, peixes e saladas e nas sopas.

3. Coentro

Os Coriandrum Sativum L, os famosos coentros, pertencentes à família das Apiaceae, são originários da região mediterrânica e do ocidente asiático. Com uma altura que pode chegar até aos 70 centímetros, esta é uma planta aromática muito fácil de cultivar em casa. Gosta de uma plena exposição ao sol e de solos bem drenados. Pode ser colhida durante todo o ano. As folhas, os caules e as sementes, que podem ser consumidos frescos ou secos, combinam na perfeição com saladas, marisco, arroz, massas e sopas.

4. Hortelã