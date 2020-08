Nos meses de verão, multiplicam-se as dietas loucas que levam à prática de uma alimentação desequilibrada. Este verão, não embarque em nenhuma delas. Não são saudáveis e também, a maioria das vezes, não funcionam. Já todos conhecemos os riscos que os recursos a regimes de emagrecimento hipocalóricos sem aval médico representam para a sua saúde, assim como o seu indesejado efeito ioiô, que consiste na perda de peso e no ganho do peso perdido (quase) logo de imediato, pouco tempo depois.

Antes de tudo, nunca é demais repetir que a alimentação equilibrada não deve ser adotada apenas no verão mas, sim, ao longo de todo o ano, garantindo que seja variada nos alimentos que ingere e adequada ao seu estilo de vida, procurando balançar alimentos com maior e menor valor calórico, mas privilegiando sempre estes. Finalmente, a prática de exercício físico é essencial, assim como a ingestão de entre 1,5 a 2 litros de água por dia, para acelerar o metabolismo e garantir a hidratação.

Dito isto, é importante deixar algumas soluções que provam que manter uma alimentação equilibrada nesta e noutras alturas do ano não é nem difícil nem tem de ser aborrecido. De facto, temos à nossa disposição um vasto número de pratos completos, bastante deliciosos e 100% saudáveis. Muitos podem ser confecionados com os vegetais e com os frutos da estação. Basta usar a criatividade, um toque de imaginação e respeitar algumas regras básicas. Desde as saladas, confecionadas idealmente com legumes crus e com frutos e sem molhos, passando pelas sopas, pelos wraps ou pelas sanduíches, não faltam, então, propostas saudáveis e nutritivas.

"Deixo, como exemplo de uma refeição saudável, um prato prático e muito saboroso que pode comer em qualquer lugar, uma sandes de pasta de atum com limão, abacate e agrião", sugere a nutricionista Helena Cid. Ingerir fruta fresca crua, vegetais crus e sumos naturais sem açúcar são outra das soluções a que pode recorrer. As espetadas de tomate-cereja com bolinhas de queijo mozarela também saciam de forma nutritiva, tal como os viciantes e calóricos frutos secos, mas não pode, de todo, exagerar.