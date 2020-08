Na base da maioria das dietas e dos regimes de perda de peso hipocalóricos, existe uma restrição. Algumas limitam o consumo de hidratos de carbono (pão, bolachas, arroz e massas), outras reduzem a ingestão de alimentos gordos (manteiga, fritos, molhos, queijos e carnes vermelhas). Uma equipa liderada pelo norte-americano Kevin Hall do National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, do National Institutes of Health, nos Estados Unidos da América, tentou perceber afinal qual a melhor estratégia.

Após a observação de 19 adultos obesos submetidos a cada um dos regimes durante duas semanas, os investigadores verificaram que uma dieta pobre em gordura permitiu perder mais massa gorda do que uma dieta de restrição de hidratos de carbono, contrariando pesquisas anteriores que sugerem ser mais vantajoso, no que toca à perda de massa gorda, restringir os hidratos de carbono.

Apesar dos resultados observados a curto prazo, quando os investigadores usaram um modelo matemático para extrapolar os efeitos das duas dietas no tempo, não houve grande diferença nos resultados. "Tudo indica que, a longo prazo, o organismo age de forma a reduzir as diferenças de gordura corporal entre dietas que tenham o mesmo número de calorias, mas teores de hidratos de carbono e de gordura bem diferentes", lê-se nas conclusões do estudo, publicado na revista Cell Metabolism.

Está longe de existir um consenso científico sobre a forma mais eficaz de combater a obesidade. Como lembra o autor do livro "O dilema do omnívoro", Michael Pollan, "nunca como hoje estivemos tão inseguros no que toca a escolher o jantar". Para Teresa Branco, fisiologista na gestão do peso, existem estratégias que funcionam com umas pessoas, mas não com outras. Em entrevista à Prevenir, a especialista dá pistas sobre como escolher o melhor plano para si.

O que traz de novo este estudo ao conhecimento científico já existente sobre a perda de peso?

O grande valor do estudo é ter sido controlado, uma vez que a maior parte das pessoas não diz a verdade em relação ao que come, mas serão precisas mais pesquisas para tirar conclusões. Uma das reticências que coloco é o facto de não ter sido feita uma real restrição de hidratos, o que só acontece a partir dos 50 gramas [eles consumiram 140 gramas].

Os investigadores também não levaram em conta os fatores do metabolismo individual. Sabemos hoje que cada pessoa metaboliza os alimentos de forma única. Perante a mesma ingestão de hidratos de carbono, duas pessoas podem produzir quantidades de insulina bem diferentes, falta perceber porque é que a metabolização dos macronutrientes é tão específica.

São muitos os fatores envolvidos, como a fase da vida, o nível de atividade física, o facto de ser mais gorda ou mais magra... Por isso, defendo que qualquer dieta tem de ser prescrita individualmente após uma avaliação do metabolismo.

Que certezas tem hoje a ciência sobre a metabolização das gorduras e dos hidratos no que toca à perda peso?

Sabemos que, à partida, se tiver açúcar disponível, o organismo utiliza prioritariamente a energia proveniente dessa fonte. O organismo está mais apto a queimar um grama de açúcar do que de gordura. Só na ausência de açúcar na alimentação é que o corpo começa a ter necessidade de queimar as reservas de gordura.

O problema é que somos mais eficazes a gastar o açúcar mas também somos mais eficazes a armazená-lo porque a produção de insulina promove o seu armazenamento e conversão em gordura. Além disso, as pessoas, quer a gastar quer a armazenar são diferentes entre elas. Há muitas variáveis a influenciar o mecanismo que leva o organismo a entrar num processo de queima exclusiva de ácidos gordos, a que se dá o nome de cetose e que é o que nos permite perder peso.

Há pessoas que entram mais rapidamente em cetose do que outras e não sabemos o que determina essa diferença. Também aqui são muitos os fatores envolvidos. Por exemplo, se tiver um défice de vitaminas e minerais, de vitaminas D e C ou do complexo B, isso pode comprometer o processo de metabolização da gordura.

Que outros fatores são consensuais no que toca a ganhar ou a perder peso?