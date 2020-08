Preparar o próprio jantar, beber muita água e até dormir num quarto totalmente escuro, estão entre as sugestões de especialistas para ajudar a alcançar um corpo em forma também no período noturno. É claro que as primeiras horas do dia são as melhores para exercitar corpo e mente. Mas se não tem tempo nenhum durante a parte da manhã, não quer dizer que tudo esteja perdido. Estas são, segundo muitos dietistas, as seis dicas saudáveis que podem ajudar a desinchar e a perder peso durante a noite.

1. Ingira pouco sódio ao jantar

O sal que consumimos durante o jantar fica a noite inteira no nosso organismo, retendo líquidos e fazendo-nos acordar mais inchadas do que é normal. Se quiser acordar a sentir-se menos inchada, elimine definitivamente a comida chinesa à noite. A melhor opção é uma refeição leve com legumes cozidos ao vapor e uma proteína magra. E, claro, nada de cobrir o prato com sal!

2. Faça exercício físico à noite

Movimentar-se e suar é, sim, a maneira mais rápida de perder peso, mas há quem ainda acredite que exercitar-se à noite pode fazer-nos perder o sono. Nada de mais errado! Uma pesquisa realizada pela Fundação Americana de Medicina do Sono, em 2013, afirma que a maioria das pessoas que praticam alguma atividade física (entre 56% a 67%) dizem desfrutar de uma boa noite de sono, independentemente do horário em que praticam essas atividades.

3. Prepare a sua refeição da noite em casa