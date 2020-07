Acha que está mesmo a seguir uma dieta equilibrada? Verifique as vitaminas e minerais que a maioria das mulheres não ingere em quantidade suficiente e saiba como reforçar a sua ingestão diária. Os dados divulgados pela Organização para a Alimentação e Agricultura (FAO) da Organização das Nações Unidas (ONU) nas últimas décadas revelam que cerca de dois bilhões de pessoas no mundo têm uma carência efetiva de vitaminas e de sais minerais essenciais a uma boa saúde. Um número preocupante. E, se pensa que esta é uma realidade exclusiva de pessoas desnutridas ou com magreza excessiva, engana-se. "Atualmente, a malnutrição assume várias formas e pessoas com excesso de peso e obesidade apresentam, muitas vezes, carências nutricionais, por não realizarem uma alimentação equilibrada e completa", alerta Beatriz Goulão, dietista. É o que sucede em Portugal, onde há carências relatadas, embora mais de metade da população adulta, cerca de 53,6%, tenha excesso de peso e 14,2% sofra de obesidade. Os riscos das dietas modernas Pela dieta moderna que hoje fazemos no dia a dia ou, noutros casos, devido às dietas vegan e vegetarianas, cada vez mais emergentes e que, sem o acompanhamento adequado, podem acarretar deficiências nutricionais, cometemos erros. A culpa é da dieta que fazemos atualmente, consequência do estilo de vida frenético que levamos, onde sobra pouco tempo para planear as refeições e onde os alimentos refinados e altamente calóricos substituem, tantas vezes, os alimentos mais naturais e saudáveis. E qual o resultado desse (mau) hábito? A resposta é imediata e, no fundo, até a conhecemos. "Não consumimos alimentos fundamentais, como é o caso dos produtos de origem vegetal, dos frutos e das hortícolas ou das leguminosas, nem produtos provenientes de cereais integrais, como o pão, o arroz ou a massa", lamenta. "Nem os chamados pseudo-cereais ricos em fibra, como a quinoa, o amaranto e o trigo sarraceno, em quantidades adequadas às nossas necessidades", sublinha ainda a especialista.

Por outro lado, acrescenta a especialista, "consumimos excessivamente alimentos com alta densidade nutricional, como os bolos e as bolachas açucaradas, os snacks salgados, as refeições de fast food [comida rápida] e a maioria das refeições pré-feitas. Alimentos que nos fornecem um enorme aporte calórico, mas com grande pobreza nos chamados micronutrientes [as vitaminas e os minerais]", lamenta a dietista Beatriz Goulão, apontando os sete principais nutrientes que podem estar em falta na sua dieta regular.