Se tem problemas de prisão de ventre, um problema que afeta milhares de portugueses, é natural que tente introduzir muita fibra na sua dieta. Além de alimentos óbvios que a contêm, como é o caso do quivi e do farelo de trigo, também são inúmeros os produtos alimentares que a integram na sua composição. O nutricionista Miguel Ângelo Rego indica cinco boas fontes de fibra a incluir na sua alimentação quotidiana.

1. Legumes

Os legumes, folhas verdes e as leguminosas, como o feijão, o grão-de-bico, as ervilhas e as lentilhas, podem ser consumidos na sopa ou no prato. Nos meses de maior calor, também ficam bem em saladas.

2. Frutos

Deve incluir alimentos ricos em fibra, como a ameixa e a papaia, em batidos com iogurte ou em saladas. Também podem ser utilizados em sumos sem adição de açúcar.

3. Cereais

Opte por cereais e pão integral, que podem ser incluídos no pequeno-almoço e lanches. Esta é uma outra forma de aumentar a ingestão de fibra. Evite, contudo, ingerir o pão com alimentos gordos e pouco saudáveis, como o presunto, a manteiga, os enchidos e os produtos industrializados.

4. Iogurtes

A ingestão de iogurtes ricos em bifidus e algumas estirpes de lactobacilus estimula a flora intestinal, reduzindo a fermentação e promovendo a regularidade do trânsito intestinal.

5. Líquidos

Aumente a ingestão diária de água e/ou de infusões, como a cidreira e a camomila, para uma quantidade próxima de um litro e meio. Também pode ingerir sumos naturais elaborados com frutos ricos em fibra, não exagerando, contudo, por causa do excesso de frutose, o açúcar natural da fruta que, apesar de mais saudável, não deixa de ser um açúcar.