O seu orçamento familiar não lhe permite adquirir com regularidade frutas e legumes biológicos nem alimentos sem gorduras e açúcares processados vendidos em lojas especializadas? Não vale a pena entrar em stresse! Não precisa de gastar fortunas para se alimentar convenientemente. Saiba quais são os ingredientes alimentares saudáveis que deve incluir na sua lista de compras na sua próxima ida ao mercado ou ao supermercado.

1. Ovos

Ricos em proteínas e aminoácidos essenciais, os ovos ajudam a criar as bases do organismo, beneficiando cabelo, pele, ossos e músculos. Fonte de selénio, substância, que rejuvenesce o sistema imunitário, são, ainda, ricos em zinco e em vitaminas A, B, D e E. Além de os ingerir à refeição, pode consumi-los cozidos, como lanche.

2. Aveia

Fonte de vitamina E, os flocos de aveia contêm também flavonoides, vitaminas do grupo B e antioxidantes. São uma das melhores alternativas aos cereais de produção industrial, habitualmente ricos em açúcar.

3. Amendoins

Além de saciantes, são ricos em gorduras monoinsaturadas que reduzem os níveis de colesterol e evitam o entupimento das artérias e as doenças cardíacas. Ricos em vitamina E, combatem as rugas e deixam ainda o cabelo mais brilhante.

4. Atum

O atum em conserva é rico em ácidos gordos que ajudam à prevenção das doenças cardíacas, do cancro e da depressão. Também fornece selénio, vitamina E e vitaminas do grupo B. Ao comprar, prefira o atum em azeite ou em óleo vegetal.

5. Quivi

O efeito benéfico do quivi sobre o sistema imunitário deve-se à sua riqueza em vitamina C. É também uma grande fonte de fibra, necessária ao bom funcionamento do aparelho digestivo.

6. Leite

Rico em cálcio, o leite fortalece os ossos e previne as doenças cardíacas. Fonte de vitaminas B12 e E e potássio, é uma alternativa aos refrigerantes nas refeições intermédias.

7. Tomate

O tomate é um antiviral poderoso devido à quantidade de vitamina C. Contém, também, licopeno, que ajuda à prevenção do cancro.

8. Alho

Potente antibiótico, o alho é uma arma eficaz contra problemas gástricos, intoxicações alimentares e até simples constipações, já que estimula a produção de glóbulos brancos que matam as bactérias, parasitas, fungos e vírus. Reduz, ainda, os níveis de colesterol.

9. Frango

A carne de frango é rica em selénio, um mineral antioxidante que previne infeções. Também rica em vitaminas B3 e B6, ajuda a manter o sistema nervoso saudável. Sem a pele, que deve ser removida, contribui para o crescimento e renovação das células. É uma boa fonte de proteína com pouca gordura.

10. Cenoura

As cenouras são um dos alimentos mais ricos em betacaroteno, substância que o organismo transforma em vitamina A. Uma vitamina que ajuda a proteger as células das viroses, a combater o cancro e a evitar doenças cardíacas. Fornecem ainda vitamina K, que facilita a coagulação do sangue.

11. Tofu

É um subproduto da soja rico em proteínas, cálcio, ferro e fósforo. É um dos mais saudáveis substitutos da carne. Ajuda a prevenir o risco de cancro e combate a anemia e a osteoporose. Regula ainda os níveis de colesterol. Favorece também a manutenção da saúde cardiovascular e ajuda a proteger ossos e músculos.

12. Pera

A pera é muito rica em potássio e vitamina C, fibras e poderosos fitoquímicos e antioxidantes. Este fruto é, ainda, muito usado em remédios caseiros para combater problemas de saúde como os distúrbios digestivos e os espasmos. Também é usada para reduzir febres.

13. Lentilhas

As lentilhas são ricas em vitaminas do grupo B, em selénio, em ferro e em estrogénios vegetais. A sua riqueza em fibra torna-as muito benéficas para o trânsito intestinal e para o coração.

14. Água

É a bebida mais barata, vital para a circulação sanguínea e para as reações químicas metabólicas e digestivas. Transporta nutrientes e oxigénio para as células através do sangue, estimulando os órgãos. Lubrifica ainda as articulações.

15. Laranja

Popular e muito apreciada, a laranja, além de rica em vitamina C, contém betasitosterol e vitamina B5. É ainda um fluidificante sanguíneo.

16. Brócolos

Concentram importantes quantidades de vitamina C, essencial à resposta do sistema imunitário perante as agressões. Fonte de caratenoides, são também ricos em vitaminas do grupo B e em cálcio.

17. Chá

É habitualmente rico em bioflavonoides que neutralizam os efeitos adversos dos radicais livres e combatem o envelhecimento prematuro. Muito rico em vitamina E, o chá verde, um dos mais apreciados, ajuda a reforçar a imunidade.

18. Quinoa

É uma proteína completa, pois contém oito aminoácidos essenciais. É, também, uma boa fonte de vitamina E e zinco e uma alternativa a cereais menos recomendados.

19. Iogurte

O iogurte é outro dos alimentos acessíveis. Os probióticos melhoram a produção de agentes antivirais e são ainda uma excelente fonte de cálcio.

20. Banana

É o mais conhecido dos frutos tropicais. Rico em vitaminas do grupo B, é também uma boa fonte de vitamina C, de magnésio, de fibra e ainda de potássio.

21. Café

É uma das principais bebidas antioxidantes do mundo. Contém fitoquímicos com benefícios antioxidantes semelhantes aos das frutas e legumes que podem melhorar o metabolismo da glucose.

22. Espinafres

Ricos em caratenoides, que o organismo sintetiza em vitamina A acelerando a resposta do sistema imunitário às infeções, os espinafres concentram relevantes quantidades de zinco, de vitamina B e de vitamina C.

23. Pevides de abóbora

As pevides de abóbora são as mais ricas em ferro. São, também, uma boa fonte de ácidos gordos, de selénio, de zinco e de vitaminas do grupo B.

24. Maçã

É um fruto muito acessível e um purificador do organismo devido às quantidades de pectina que possui. Esta substância ajuda a eliminar as toxinas do corpo.

25. Cebola

A cebola contém uma elevada quantidade de quercetina, um poderoso antioxidante que bloqueia a formação de células cancerosas. Anti-inflamatório, antibiótico e antiviral, também ajuda a descer os níveis de colesterol, a fluidificar o sangue e a evitar a formação de coágulos.