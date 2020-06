Não consegue parar de comer ao longo do dia? Se fizer as escolhas certas, não terá de continuar a fechar a boca! As recomendações dos prestigiados médicos norte-americanos Michael F. Roizen e Mehmet C. Oz, autores do livro "You - A sua dieta".

Ludibriar o estômago e o cérebro de modo a não abrir a boca para ingerir alimentos que estraguem a dieta é uma das maiores dificuldades de quem segue regimes de redução calórica. Existem, no entanto, uma série de truques que a podem ajudar a vencer a fome sem se desviar do objetivo. Se os adotar, verá que será muito mais fácil perder peso ou, pelo menos, não acrescentar mais pontos na balança. 1. Tenha sempre vegetais já cortados e lavados, prontos a comer. 2. Salteie vegetais em azeite e alho e guarde-os no frigorífico. 3. Tenha sempre sopa no frigorífico. São o aperitivo ideal. 4. Cozinhe papas de aveia para uma semana. 5. Tenha sempre amêndoas, amendoins, nozes, passas de frutos e feijão de soja frescos para petiscar, pois são alimentos saudáveis e que saciam. 5 cuidados a ter quando for ao restaurante 1. Em vez de atacar o couvert, peça legumes crus cortados como entrada. 2. Se pedir salada, peça para não a temperarem e use apenas azeite e vinagre. 3. Em vez de acompanhar a carne ou o peixe com batatas e arroz, prefira vegetais salteados. 4. Se tiver mesmo que ser, escolha um molho pobre em calorias. Os molhos com pouca gordura têm quase sempre um alto teor de frutose, que tem muitas calorias e não sacia o organismo. 5. Se não resiste a comer sobremesa, partilhe-a com as outras pessoas. Texto: Rita Caetano com Michael F. Roizen (especialista em medicina interna) e Mehmet C. Oz (cirurgião cardiovascular)