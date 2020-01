A amêndoa, fruto da amendoeira, é rica em ácidos gordos polinsaturados como o ómega-3 e pobre em ácidos gordos saturados, pelo que reduz o colesterol. Para além disso, tem uma ação reguladora hormonal, graças aos seus fitoesterois. Contém ainda vitamina E, arginina, magnésio, cobre, manganésio e potássio, todos com ação antioxidante e cardioprotetora, com reconhecidos efeitos benéficos para o organismo.

Esta planta, muito cultivada nalgumas zonas do país, é fonte de cálcio, proteínas e fibras, com ação prebiótica. Contém também flavonoides, com uma ação benéfica sobre a função cardiovascular e sobre o sistema venoso. Os seus efeitos na redução do colesterol e da glicemia devem-se à sinergia de vários dos seus elementos. Muitos nutricionistas recomendam aconselham a ingestão diária de quatro a seis amêndoas.

Principais indicações

Estas são algumas das vantagens de ingerir amêndoas com regularidade:

- Reduzem o colesterol, diminuindo a sua absorção e reabsorção, aumentando a sua excreção pela bílis e aumentando a ação do recetor de colesterol LDL.

- Protegem o aparelho cardiovascular, evitando as lesões oxidativas e a inflamação nas artérias.

- Reduzem a glicemia pós-prandial em diabéticos tipo II e também fazem diminuir a resistência à insulina.

- Reforçam as paredes das veias, melhorando o retorno venoso e diminuindo a tendência para varizes.

- Melhoram o aspeto da pele, do cabelo e das unhas.

Administração

Ingira entre 30 a 80 gramas de amêndoas por dia às refeições ou como snack. Sendo um fruto seco muito guloso, tal como sucede com as nozes, os pistácios, os amendoins e as castanhas-do-brasil, é fundamental que não ultrapasse esta dose diária. As amêndoas, apesar de ricas em óleos benéficos, são muito calóricas, fornecendo cerca de 576 calorias por 100 gramas, um valor muito próximo do de uma tablete de chocolate de leite.