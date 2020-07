O humor é uma estratégia bem conhecida e eficaz de enfrentar a realidade, que nos permite despertar a consciência para questões sobre as quais a sociedade prefere ainda não discutir abertamente, entre as quais as doenças mentais.

Os memes (isto é, imagens ou vídeos difundidos rapidamente pela Internet, tipicamente de natureza humorística) e as comunidades ao seu redor oferecem um espaço seguro para abordar temas como a depressão e a ansiedade, ainda que nem sempre de forma construtiva. No entanto, a cultura de memes tem desempenhado um papel importante na promoção de conversas honestas em redor da saúde mental, o que pode contribuir para uma maior sensibilização e uma rede de apoio, algo que as gerações anteriores não tiveram oportunidade de construir.

Uma das características de um meme é, evidentemente, o humor.

No entanto, apenas alguns tipos de humor conseguem ser adaptativos ou benéficos:

O humor associativo, centrado em experiências comuns, promove sentimentos de pertença (algo genérico como, "Ser adulto é pesquisar no Google como fazer as coisas")

O humor de autoajuda, consiste em rir-nos de nós próprios, das nossas falhas e circunstâncias (tais como “Eu sou muito parecido com o COVID-19, as pessoas tentam anular-me mantendo-se à distância, mas assim que se sentem à vontade eu volto a aparecer”, ou questionar "Quem precisa de namorar? Eu tenho pizza" após uma separação).

Outras formas de humor são, na sua maioria, prejudiciais:

Humor agressivo, que visa a humilhação ou insultos contra terceiros. Frequentemente utilizado por bullies ou comediantes mais agressivos.

Humor autodestrutivo, que envolve o próprio humilhar-se para ganhar simpatia (algo do género: "Talvez ninguém queira namorar comigo porque nem eu quereria namorar comigo").

Existem inúmeros estilos humorísticos que são abordadas pela cultura meme, mas, na sua maioria, os princípios gerais do humor “offline” continuam a ser aplicáveis. Para ser engraçado, o seu conteúdo deve ser surpreendente, o que muitas vezes resulta a que se limite a ser arriscado ou inadequado. O humor oferece uma libertação emocional coletiva. Além disso, existe outro fator que alimenta a viralidade do humor, a identificação do espectador com o conteúdo. Para que um meme seja partilhado, o seu significado deve ser descodificável para um grande número de pessoas. Por este motivo, as dificuldades e obstáculos quotidianos são temas influentes a serem retratados, por mais dolorosos que realmente sejam. Os memes sobre temas sérios, tais como doenças mentais, têm uma propensão acrescida para se tornarem virais, na medida em que são cómicos e aberrantes ao mesmo tempo em que se referem a experiências partilhadas pelo seu público.