uma maior capacidade de expressar as emoções;

uma maior satisfação nas relações interpessoais;

um risco reduzido de depressão e ansiedade;

níveis elevados de autoestima, otimismo e satisfação com a vida;

quando posicionadas em cargos de chefia, tendem a ser percecionadas, pelos respetivos funcionários, como pessoas amáveis e eficazes.

Em particular, no que diz respeito ao humor negro, as investigações apontam que a compreensão e preferência por este tipo de humor se encontram associadas a níveis elevados de inteligência.

Sucede que as pessoas que se expressam com recurso ao humor podem dizer impropérios com frequência. Sabe-se que o recurso a asneiros permite a expressão de emoções fortes e intensas, as quais são precedidas por uma sensação de alívio e tranquilidade. Tome-se como exemplo a expressão da raiva ou da dor. Quantos de nós, após bater com o dedo mindinho numa superfície, não manifestamos a dor com recurso a impropérios? Um exemplo representativo do impacto fisiológico deste fenómeno é a sensação de tolerância à dor.

Numa investigação realizada no Reino Unido em 2009, as pessoas que proferiam impropérios para expressar a dor, aguentavam, durante um maior período de tempo, a mão imersa em água gelada em comparação com pessoas que diziam palavras consideradas neutras. Segundo os autores, dizer asneiras providenciavam um efeito analgésico sob a dor vivenciada.

É importante referir que os impropérios não se encontram apenas associados a emoções negativas e existem, inclusivamente, indícios de que o alívio providenciado pelas mesmas pode reduzir o risco de agressividade. Existe um aumento do batimento cardíaco e uma consequente libertação de adrenalina que traz alívio. Quanto às emoções positivas, destaca-se o exemplo dos jogos de futebol em que os impropérios também são usados para festejar e expressar alegria.

Em suma, o humor pode ser uma estratégia para expressar as nossas fragilidades e receios e, por sua vez, apresentar uma maior gestão das emoções e uma interação mais positiva com os outros, particularmente no contexto pandémico que estamos a vivenciar.

As explicações são de Mauro Paulino e Sofia Gabriel, da MIND - Psicologia Clínica e Forense.