A inclinação para uma das respostas pode revelar-se, ainda, prematura. Uma dissertação sobre as mudanças nas relações de conjugalidade resultantes da atual pandemia, requer uma reflexão multifatorial e atenta às singularidades que tanto caracterizam as relações e as dinâmicas dos casais.

O que efetivamente sabemos, é que as crises e os momentos de grande tensão têm potencial tanto para os aproximar quanto para os distanciar. E nem sempre os resultados finais são visíveis durante a sua ocorrência, ou imediatamente a seguir.

Devido à complexidade subjacente às relações entre duas pessoas poder assumir várias formas, passar por períodos diferentes, que se alternam entre a chamada lua-de-mel e os conflitos, oscilar entre estabilidade e instabilidade, ou entre o entendimento e a discórdia total, facilmente compreendemos que o estado de uma relação não se define com absolutismo, em momentos, ou de forma linear. Admitimos, portanto, que os efeitos associados às crises passam por várias fases manifestam-se com diferentes contornos, e estendem-se ao longo de meses ou de anos. Atendendo à estrutura de funcionamento anterior ao surto pandémico por COVID-19, é previsível que muitos casais se sintam mais fortalecidos. Outros, no entanto, vão apresentar maior fragilidade, deterioração, ou, em casos mais conflituosos, ruturas nas relações a dois.

Ultrapassada a fase de confinamento e das contingências impostas por esse período, podemos considerar algumas hipóteses sobre o estado das relações entre os casais.

Com base em evidências anteriores de situações de isolamento social semelhantes, pode ser expectável um aumento mais expressivo da taxa de natalidade, tendo em conta uma disponibilidade maior de tempo que o casal teve para se mimar, acarinhar e amar. Não nos esqueçamos que a corrida do dia-a-dia representa um forte condicionalismo ao investimento ao amor romântico e às manifestações de afeto, sempre tão valiosas e imprescindíveis numa relação entre duas pessoas.

Por outro lado, no reverso destes resultados possíveis, pode emergir uma outra realidade. Refiro-me aos casais que, partilhando o mesmo espaço, vivem mais situações de fricção, sobretudo, pelo excesso de tempo passado a dois. O desgaste das relações a dois e das suas famílias comunga desta mesma realidade, considerando que os adultos estiveram (muitos ainda estão) em teletrabalho e os filhos a participar em aulas virtuais, com trabalhos e testes para realizar. Outros fatores, como a tensão e incertezas associadas à pandemia e à nova normalidade, podem ser geradores e amplificadores de conflitos.