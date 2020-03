Com um aumento de 1.097 casos desde segunda-feira, Salomon referiu que os casos duplicam a cada três dias.

Entre as pessoas hospitalizadas, 699 estão nos cuidados intensivos.

Jerome Salomon fez hoje a habitual conferência de imprensa para dar conta do avanço do Covid-19 através de vídeo difundido nas redes sociais, sem jornalistas na sala - mas com perguntas através de telefone -, respeitando assim as medidas de quarentena reforçada atualmente em curso no país.

O diretor-geral da Saúde francês aproveitou ainda a ocasião para reforçar que as máscaras e luvas são apenas úteis para os profissionais de saúde e para quem já está doente, não sendo aconselhadas a quem as usa sem necessidade como se vê nas ruas das cidades francesas.

Primeira morte em Portugal

Portugal registou ontem a primeira morte por COVID-19, anunciou a ministra da Saúde, Marta Temido. Trata-se de um homem de 80 anos, com "várias patologias associadas" que estava internado há vários dias no Hospital de Santa Maria, em Lisboa.

Há pelo menos 448 pessoas infetadas em Portugal, segundo o boletim diário divulgado esta terça-feira pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

Numa mensagem em vídeo, o Presidente da República anunciou no domingo uma reunião do Conselho de Estado na quarta-feira para "analisar a situação". Marcelo Rebelo de Sousa deverá decidir amanhã se decreta ou não Estado de Emergência, um estado de exceção que só pode ser declarado em casos de grave ameaça ou perturbação da ordem democrática ou de calamidade pública.

O Governo português ativou na sexta-feira o estado de alerta no país, colocando os meios de proteção civil e as forças e serviços de segurança em prontidão, e suspendeu as atividades letivas presenciais em todas as escolas a partir de segunda-feira, impondo restrições em estabelecimentos comerciais e transportes, entre outras.