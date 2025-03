Uma receita com sabor tradicional aqui preparada com o bom pão de Rio Maior. Para servir num almoço de família.

Mais fácil é impossível. Esta salada de salmão fumado é também uma ótima forma de aproveitar as sobras de pão, para reduzir o desperdício. Experimente.

"Estas Panquecas coreanas são perfeitas para introduzirmos mais legumes na nossa alimentação. Os miúdos também vão adorar", diz-nos Alida Remtula, do blogue "Alida's Food", e autora da receita.

Com a chancela do projeto A Pitada do Pai, nasceu o livro "Como Fazer (Quase) Tudo na Air Fryer". Da obra, destacamos uma receita que vai agradar aos mais novos.

Ideal para acabar com os restos de algumas refeições, esta receita prepara-se num ápice. Para além de ser perfeita para um lanche ou como petisco, acompanhada com uma salada, converte-se numa refeição saudável e nutritiva.

Dê uma segunda vida ao pão velho, transformando-o numa alternativa vegetariana às almôndegas de carne e junte-lhes outros ingredientes como queijo, ervas aromáticas, especiarias, azeitonas ou alcaparras. Uma sugestão Too Good To Go.

Adicione uma quantidade generosa de bagos de trigo a um estufado cremoso de frango e estragão, e não só acrescentara os benefícios dos cereais integrais para a saúde, mas também dispensara a confeção de um acompanhamento.

Esta salada já antiga é um dos pratos mais bem conhecidos no centro de Itália. Deve a sua fama aos sabores encorpados e à sua pura simplicidade, sendo também uma forma deliciosa de dar uma nova vida a pão velho. Uma receita To Good To Go.

Os clássicos pastéis de bacalhau numa versão sem o fiel amigo, com a utilização de uma leguminosa, o grão-de-bico, complementado de vegetais. Uma sugestão do e-book “Vegetariano à Portuguesa, Com Certeza”.