La Panzanella, um clássico italiano

Preparação

Corte o pão velho em cubinhos e deite-os numa taça com o vinagre e água. Vá revolvendo o pão, para que o líquido seja absorvido de forma homogénea. Reserve.

Corte o pepino e a cebola bem finos e corte o tomate em quartos.

Junte os legumes à taça com o pão e mexa bem para distribuir os sabores.

Corte grosseiramente as folhas de manjericão e tempere a salada com sal, pimenta e azeite. Polvilhe com as folhas de manjericão e desfrute.