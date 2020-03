Análises genéticas de amostras do novo coronavírus em vários países revelam uma fonte comum na China, apontou Christl Donnelly, professor de epidemiologia estatística do Imperial College de Londres.

"Não se trata de atirar pedras a um país em particular", enfatizou.

Para o investigador Yun Jiang, da Universidade Nacional da Austrália, "ao semear dúvidas na mente das pessoas sobre a origem do vírus, Pequim procura escapar à responsabilidade pela epidemia".

Médicos chineses em Wuhan alertaram desde dezembro para os perigos do surto de um novo coronavírus, mas foram silenciados pelas autoridades, que os obrigaram a assumir publicamente esses avisos como "rumores infundados".

"As informações falsas divulgadas por departamentos relevantes [de que a doença era controlável e não era infeciosa entre seres humanos] deixaram centenas de médicos e enfermeiros no escuro, que fizeram tudo ao seu alcance para tratarem pacientes sem conhecerem a doença", apontou o chefe de um dos departamentos do Hospital Central de Wuhan, citado pela revista Caixin, uma das raras publicações independentes na China.

"E mesmo aqueles que adoeceram não puderam denunciar. Não puderam alertar os seus colegas e o público a tempo, apesar do sacrifício", disse. "Essa é a perda e a lição mais dolorosas".

Entretanto declarado pela OMS como uma pandemia mundial, a epidemia provocou forte descontentamento popular na China, com as redes sociais do país a encherem-se críticas diretas ao regime e apelos por liberdade de expressão, num fenómeno inédito no país asiático, onde ativistas ou dissidentes são frequentemente condenados por "perturbação da ordem pública" ou "subversão do poder do Estado".

Comentários da diplomacia chinesa acusaram Washington e a imprensa estrangeira de usar o termo "vírus chinês" para "implicar uma origem sem fundamento ou qualquer evidência".

"Certos meios de comunicação claramente querem colocar o chapéu na China", disse Zhao Lijian, em 4 de março.

Segundo certas teorias que circulam nas redes sociais chinesas, a delegação norte-americana que participou nos Jogos Mundiais Militares, disputada em outubro passado, em Wuhan, poderia ter trazido o vírus para a China.

Teorias semelhantes estão a florescer nas redes sociais chinesas.

"Os norte-americanos usaram as pessoas do mundo como ratos de laboratório para experiências de bioquímica viral?", pergunta um internauta no Weibo, rede social chinesa.

Em Washington, o conselheiro de segurança nacional Robert O'Brien acusou a China na quarta-feira de "despedaçar o mundo em dois meses".

Pequim considerou as observações "imorais e altamente irresponsáveis".

Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde comunicou hoje que o número de pessoas infetadas subiu para 112.

O surto de COVID-19 foi detetado em dezembro, na China, e já provocou mais de 4.600 mortos em todo o mundo. A Organização Mundial de Saúde (OMS) decretou pandemia na quarta-feira. O número de infetados ultrapassou as 125 mil pessoas, com casos registados em cerca de 120 países e territórios.

Portugal ordenou o encerramento de todas as escolas a partir de segunda-feira, bem como outras medidas. Esta semana já tinha sido anunciado a suspensão de todos os voos de e para Itália.

A DGS fez na quinta-feira novas recomendações à população.

Face ao avanço da pandemia, vários países têm adotado medidas excecionais, incluindo o regime de quarentena inicialmente decretado pela China na zona do surto. Vários países na Europa, como Itália, Noruega, Irlanda, Dinamarca, Lituânia, França e Alemanha, encerram total ou parcialmente escolas, universidades, jardins-de-infância e outras instituições de ensino.

Nos últimos dias, Itália tornou-se o caso mais grave de epidemia fora da China e o Governo em Roma decidiu na segunda-feira alargar a quarentena, imposta inicialmente no norte do país, a todo o território italiano.

Na quarta-feira, as autoridades italianas voltaram a decretar medidas de contenção adicionais e ordenaram o encerramento de todos os estabelecimentos comerciais à exceção dos de primeira necessidade, como supermercados ou farmácias.

