O burnout, também conhecido como Síndrome de Burnout, é uma resposta à exposição recorrente e prolongada a stressores físicos e emocionais, contextualizados ao local de trabalho, que resultam num estado de exaustão e para o qual o indivíduo não tem estratégias adaptativas para lidar. O burnout não desaparece por si só e, se não for tratado, pode levar a graves doenças físicas e psicológicas, como depressão, doenças cardíacas e diabetes.

Embora possa acontecer em qualquer atividade profissional, há algumas que parecem estar mais predispostas à sua ocorrência, nomeadamente as que impliquem um contacto diário com pessoas (por exemplo, professores, profissionais de saúde), tendo em conta a exigência e as responsabilidades implicadas nessas práticas profissionais, que mexem com a estrutura da saúde emocional. Devido à elevada prevalência, o burnout é classificado na 11.ª revisão da CID (Classificação Internacional de Doenças, da Organização Mundial de Saúde) que entrará em vigor em 2022.

De acordo com a investigação, existem três estágios de evolução do burnout, designadamente a exaustão emocional, a despersonalização ou desumanização e a eficácia profissional reduzida. A exaustão emocional caracteriza-se pela sensação de desgaste e de acumulação emocional, que se traduz em cansaço físico e emocional. A pessoa deixa de ter energia para concretizar as suas funções e tudo passa a ser penoso.

A despersonalização/desumanização diz respeito à tomada de uma atitude relacional mais impessoal e sem afetividade. A pessoa torna-se menos empática e humanizada com o outro. É uma fase onde existem barreiras (cognitivas e emocionais) em relação ao trabalho e às pessoas com quem lida diariamente e que são o motivo dessa sobrecarga.

Finalmente, a eficácia profissional reduzida traduz-me numa sensação de descontentamento e desmotivação com o trabalho, que conduz à perceção de perda de sentido e de interesse. O trabalho passa a ser mais do que uma obrigação, um fardo, e como consequência o investimento é cada vez menor.

O burnout não aparece de rompante, vai dando sinais

Existem vários sinais que valem a pena conhecer e aos quais deve estar atento(a). Por vezes, passam completamente despercebidos, até chegar a um momento sem retorno:

1. Ambições excessivas. É algo comum em pessoas que iniciam um novo emprego ou realizam uma tarefa nova. No entanto, demasiada ambição pode levá-lo(a) a trabalhar mais do que é suposto e levá-lo(a) ao esgotamento.