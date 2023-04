Açorda de camarão é um daqueles pratos típicos, da nossa gastronomia, que fazem convívio à volta da mesa.

A receita tão tradicional nas nossas mesas ganha uma nova alma e um novo sentido quando lhe adicionamos um elemento tão aromático como o funcho.

Saboreada al fresco, a espiga de milho solitária que sobrou de um animado jantar de verão é um clássico canadiano. Combina a espiga de milho com as sobras dos teus legumes preferidos para obteres a versão mais doce e refrescante da melhor salada de verão. Uma sugestão Too Good To Go.

Uma refeição bem portuguesa. Também pode fazer com choco.

A laranja faz toda a diferença neste prato de forno. Uma receita acessível ao principiante nas lides culinárias.

Como entrada ou prato principal, um wrap é sempre uma refeição vencedora. Varie nos ingredientes, e até nas cores.

O chefe de cozinha britânico Jamie Oliver deixa-nos a sua versão vegetariana de um clássico, o chili com carne. Não sentiremos a falta da proteína animal e o prato fica lindíssimo.

Uma receita tradicional da região da Galiza, muito fácil de preparar e bastante saborosa.

Não nos chegam ao prato sob a forma de pastéis, mas são igualmente deliciosos. Um dos segredos da confeção desta receita está na utilização do caldo da cozedura do bacalhau.

A Sandra do blogue "Marmita" coloca carinho em toda a cozinha que prepara. Neste caso uns mexilhões apurados num delicioso molho de tomate. Não faltam os coentros, o bom azeite e a cebola e o alho picadinhos.