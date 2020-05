Mexilhões à minha moda

Preparação

Lave os mexilhões sob água corrente. Numa panela alta e larga, adicione o azeite, a cebola às rodelas, o alho laminado, o louro, os talos dos coentros e o pimento cortado em pedaços bem pequenos. Refogue até a cebola ficar translúcida. Tempere com sal (não muito, os mexilhões trazem naturalmente sal), pimenta e junte os mexilhões. Tape para suar.

Deixe que as conchas dos mexilhões abram e absorvam bem o sabor do refogado e regue com o tomate. Tape novamente a panela e cozinhe durante 10 a 15 minutos ou até o molho ficar bem apurado.

Antes de desligar envolta as folhas de coentros picadas e regue com o sumo do limão.

Sirva como entrada com umas fatias de pão fresco.