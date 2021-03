Tiras de pota fritas com salada de pepino e rabanete

Preparação

Descongele as tiras de pota e corte-as ao meio. Tempere-as com pimenta e sumo de limão. Deixe a marinar por alguns minutos. Retire da marinada e seque bem as tiras, em papel absorvente.

Num saco, coloque a farinha de milho e o pimentão. Coloque dentro as tiras de pota, abanando o saco de modo a ficarem bem enfarinhadas.

Frite em óleo quente ou azeite, até ficarem douradinhas.

Finalmente, coloque-as num prato com papel absorvente, de modo a retirar o excesso de gordura.

Acompanhe com uma salada de tomate pera, pepino, rabanete às rodelas e mozzarella em cubos. Tempere de sal, sumo de limão, azeite e orégãos secos.