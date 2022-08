Açorda de camarão

Preparação

Descasque os camarões e reserve as cascas.

Descasque e pique os alhos.

Retire a côdea ao pão, corte em cubos e hidrate o mesmo com água morna.

Coza os camarões em água a ferver, temperada com sal, grãos de pimenta preta e sumo e casca de meio limão, durante três minutos.

Arrefeça os camarões em água e gelo, temperada com sal, e a outra metade do sumo e casca de limão.

Num tacho ao lume, com um fio de azeite, frite as cabeças do camarão. Em seguida, junte as cascas e esmague um pouco as mesmas.

Junte a água de cozer do camarão e deixe ferver dez minutos. Coe o caldo e reserve.

Num tacho ao lume, com um fio de azeite, frite o alho picado, adicione o pão e mexa. Em seguida, adicione caldo de camarão a gosto, de forma a transformar o pão numa papa. Mexa e deixe ferver, para o pão cozer durante cinco minutos.

Retifique de sal e pimenta, adicione um pouco mais de azeite e os coentros picados.

Coloque numa travessa, junte o miolo de camarão, as duas gemas de ovo e mais coentros picados.

Leve à mesa e, no momento de servir, envolva as gemas e os camarões. Bom Apetite.