Wrap fresco de salmão e camarão

Preparação

Estender uma folha de wrap, espalhar, mesmo no centro, puré de abacate e 1/4 de um requeijão e esmagar com um garfo. Temperar com sal, pimenta e orégãos a gosto.

Por cima do requeijão espalhar uma folha de salmão fumado, cerca de cinco camarões (podem ser mais ou menos consoante o tamanho).

Cortar o ananás em quadradinhos pequenos, os tomates em meias luas, os rabanetes em rodelas finas, e espalhar à volta e no meio dos camarões. Terminar com o tomate seco e a rúcula. Temperar o wrap com sumo de lima.

Embrulhar o wrap e repetir o processo para os restantes.