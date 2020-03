Delicioso chili vegetariano

Preparação

Pré‑aqueça um grelhador em lume forte. Descasque as cebolas, lave as batatas‑doces e retire as sementes aos pimentos. Corte um pedaço pequeno de cada um destes legumes e reserve‑os juntamente com um tomate (irá usá‑los mais tarde para fazer o molho). Corte grosseiramente os legumes restantes em pedaços de 4 cm, corte os tomates restantes ao meio e grelhe tudo.

Deite uma colher de sopa de azeite numa caçarola grande e salteie os cominhos e a paprica em lume brando. Descasque os dentes de alho, pique‑os grosseiramente e adicione‑os à caçarola, polvilhando com a casca do limão finamente ralada e adicionando os legumes grelhados à medida que estiverem prontos, mexendo com frequência. Adicione o feijão (incluindo o líquido da lata), 1 lata e meia de água e cerca de uma colher de sopa de molho de malagueta (ou a seu gosto).

Tempere com sal marinho e pimenta‑preta e deixe ferver em lume brando durante 30 minutos, ou até ter engrossado e reduzido. Entretanto, coza o arroz num tacho com água a ferver, temperada com sal, de acordo com as instruções da embalagem. Pique finamente dois pés de hortelã juntamente com os legumes reservados para o molho, envolva tudo com o sumo do limão e retifique os

temperos com sal e pimenta.

Aqueça as tortilhas no grelhador e misture uma boa colherada de molho de malagueta no iogurte. Sirva a feijoada com o arroz negro, o molho, o iogurte e as tortilhas, e polvilhe com as folhas de hortelã. Deleite‑se!

Esta receita é parte integrante do livro de Jamie Oliver, "Veg"