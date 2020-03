Recorde-se que Jamie Oliver conta com dois restaurantes franchisados em Lisboa, o Jamie’s Italian e, o mais recentemente inaugurado, em setembro de 2019, Jamie Oliver’s Pizzeria. Isto num ano que não ficou de boa memória para um dos mais celebrados chefes de cozinha mundiais. O homem que gere um império ligado à alimentação viu a insolvência dos seus restaurantes com a marca Jamie´s Italian no Reino Unido.

Mais recentemente, Jamie avançou a sua intenção de reformular o negócio, tornando-o uma empresa B, amiga do ambiente e das pessoas.

O britânico, natural do Essex, começou a cozinhar no pub dos pais aos oito anos. Ainda jovem, tornou-se um fenómeno global em matéria de alimentação e promoção de campanhas. Jamie apoia obras e eventos de carácter social, como a Jamie Oliver Food Foundation (com ramos em Inglaterra, Estados Unidos e Austrália), e o Food Revolution Day (Dia Anual da Revolução Alimentar).

Entre os famosos restaurantes de Jamie, destacam-se o Barbecoa. O chefe de cozinha colabora no "Jamie Magazine", a sua revista de culinária, aparece nos seus canais do YouTube, Jamie Oliver’s Food Tube and Drinks Tube e publicou até à data 16 livros de cozinha no nosso país, entre eles “Jamie e a Cozinha Italiana”, “Jamie Oliver, 5 Ingredientes”.

Jamie vive em Londres e no Essex, com Jools, a sua mulher, e com os filhos, Poppy, Daisy, Petal e Buddy.