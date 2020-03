À mesa, os interessados em juntar-se a este momento de cozinha e música contam, entre outros pratos, com santola recheada, o atum confitado com feijão-frade, camarão salteado com alho e malagueta, a alheira de Mirandela DOP assada com ovo de codorniz estrelado, arroz de cogumelos selvagens, o arroz de marisco, o robalo salteado com legumes e molho holandês, o leitão assado com molho de pimenta e batatas fritas em palitos.

Arroz de marisco. créditos: Boa Onda

No que toca às sobremesas, um Toucinho do Céu, o pastel de nata ou as farófias com raspa de limão.

Recorde-se que José Avillez tem vários restaurantes em Lisboa e no Porto, cada um com o seu próprio conceito: O Belcanto, distinguido com duas estrelas Michelin e considerado um dos cem melhores restaurantes do mundo pela “The World's 50 Best Restaurants List”, o Beco – Cabaret Gourmet, o Mini Bar (Lisboa e Porto), o Bairro do Avillez, que integra vários conceitos; o Cantinho do Avillez em Lisboa (no Chiado e no Parque das Nações) e no Porto, o Café Lisboa, a Pizzaria Lisboa, os três conceitos no Gourmet Experience do El Corte Inglés Lisboa - Tasca Chic, Jacaré, Barra Cascabel - a Pitaria, a Cantina Zé Avillez, a Cantina Peruana, em parceria com o chefe de cozinha peruano Diego Muñoz.

Canto Morada: Largo de São Carlos, nº 10, Lisboa Horário: Das 19h00 às 23h00. Jantar fora de horas, das 23h00 às 02h00. Música ao vivo das 21h30 às 22h15 e entre as 23h30 e 01h30. Contactos: +351 211 626 310

A Tasca, no Hotel Mandarin Oriental Jumeira, no Dubai, é o primeiro projeto internacional de José Avillez.