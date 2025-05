A chegada da Hourglass a território nacional é capaz de ser uma das novidades mais esperadas pelas amantes da indústria da beleza.

Fundada em 2004 pela mão de Carisa Janes, desde o início que a marca de maquilhagem norte-americana deu que falar pelas suas fórmulas inovadoras e conseguir oferecer produtos de alta performance eticamente mais responsáveis.

"Considerada uma das pioneiras em tornar-se totalmente cruelty-free, em 2020 a marca adotou também uma filosofia 100% vegan. Assim, com a convicção de que o verdadeiro luxo inclui responsabilidade, a Hourglass faz o match perfeito com a crescente preocupação da Sephora em apostar em marcas éticas e com um grande desempenho, que unem consciência e elegância numa só experiência de beleza", refere a marca em comunicado.

Hourglass créditos: Hourglass/Sephora divulgação

Esta novidade, disponível em exclusivo na Sephora do Centro Comercial Colombo e online, traz para território nacional itens fáceis de aplicar como skin tints, bases em stick, bronzers, blushes, máscara de pestanas, sombras, batons e pincéis que surgem num packaging luxuoso.

Se não está familiarizado com a marca, na sua próxima ida às compras estes são alguns dos seus itens de maquilhagem mais icónicos não deve deixar de experimentar: o Vanish Airbrush Concealer (PVP: 40,00€), um corretor de olheiras líquido com alta cobertura, o bálsamo labial Phantom Volumizing Glossy Balm (PVP: 43,00€), junta hidratação, preenchimento e brilho, ou o Ambient Lightning Blush (PVP: 47,00€), um blush em pó que oferece uma textura leve e efeito luminoso sem pesar. Outro destaque

A Hourglass já está disponível no site, na app e na loja física Sephora Centro Comercial Colombo.