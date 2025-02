Nos anos 1990, em pleno sul da Califórnia, Sheena Zadeh, fundadora da Kosas, viveu entre a curiosidade científica e a paixão pela arte. Aos 10 anos, Sheena criou o seu primeiro produto: o Glitter Gel Highlighter, uma mistura precoce de biologia e pintura. Formada em Ciências Biológicas, Sheena usou o seu conhecimento para explorar pigmentos e cores, dando origem a uma nova abordagem na maquilhagem.

Com a missão de criar produtos de maquilhagem que não apenas embelezam, mas também cuidam da pele, nasceu a Kosas. A marca destaca-se por suas fórmulas inovadoras que oferecem leveza, brilho e glamour, tudo ao mesmo tempo. Além de uma aplicação suave e pigmentação intensa, a Kosas é ideal para quem procura maquilhagem de longa duração e ingredientes nutritivos que promovem uma pele saudável.

A Kosas é conhecida por usar fórmulas ricas em ingredientes benéficos para peles sensíveis, oferecendo benefícios como hidratação, iluminação e volume. Os produtos são clinicamente testados, garantindo que a maquilhagem seja tão eficaz quanto cuidada, proporcionando um brilho natural e saudável ao longo do dia.

A filosofia da Kosas vai além da estética: para Sheena Zadeh, a beleza é uma conexão entre o interior e o exterior, uma sensação de bem-estar e autoexpressão. Inspirada nos "Koshas" – as camadas do nosso ser – a marca celebra a confiança e a autenticidade. Cada produto da Kosas reflete o compromisso com a autoafirmação e o empoderamento.

Agora, a Kosas chega a Portugal, através da Sephora, com lançamento exclusivo na APP da Sephora a partir do dia 14 de março e em loja e online a partir do dia 18 de março. Prepare-se para descobrir uma marca de maquilhagem que oferece mais do que beleza: oferece cuidado, luminosidade e a verdadeira expressão de quem somos.