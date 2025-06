José Condessa está de parabéns! O ator completou 28 voltas ao sol esta sexta-feira, dia 6 de junho, data que o levou a partilhar uma reflexão com os seguidores e amigos que o acompanham pelo Instagram.

Em Nova Iorque, onde se encontra a trabalho, o artista deixou a seguinte mensagem:

"Dar mais uma volta completa ao calendário sempre foi, para mim, uma desculpa perfeita para a nostalgia. Para parar, pensar e respirar. Seja por um minuto ou um dia inteiro o importante é sentir o presente, mergulhar realmente no que vai cá dentro, lembrar o que idealizei um dia, pensar em quem me rodeia em quem amo e me ama todos os dias deste calendário!

E hoje fazê-lo na terra dos sonhos numa ocasião de sonho, impele-me a continuar a sonhar com a cabeça nas nuvens os pés no chão e o coração no lugar certo".

Condessa teve também direito a uma bonita declaração de amor por parte da namorada, Luisinha Oliveira.

Leia Também: Luisinha Oliveira declara-se a José Condessa: "Longe, mas sempre perto"