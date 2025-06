Luisinha Oliveira abriu o coração numa bonita declaração que fez a José Condessa, seu namorado, uma vez que o ator completa hoje, dia 6 de junho, 28 anos de vida.

Partilhando diversas imagens que retratam momentos felizes dos dois, a influenciadora digital escreveu a seguinte mensagem:

"A minha definição de soulmate… [cara metade, em tradução livre]. Doce, humilde, com um talento do tamanho do mundo, mas com um coração ainda maior.Que continues a brilhar e a conquistar o mundo com esse sorriso e energia tão especial. Parabéns, meu amor. Longe, mas sempre perto. Em breve celebramos juntos".

