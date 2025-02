Após o sucesso estrondoso de Fenty Beauty, a artista e empresária Rihanna dá agora um novo passo no mundo da beleza com o lançamento de Fenty Hair, uma linha de cuidados capilares que promete transformar a forma como encaramos o haircare. Disponível na app e no site da Sephora, Fenty Hair chega com 10 produtos aptos a todos os tipos de cabelo, oferecendo hidratação, reparação, fortalecimento e proteção profunda.

Com a tecnologia exclusiva Replenicore-5, que destaca os ingredientes da linha, Fenty Hair diferencia-se pela sua capacidade de agir em profundidade. Este complexo restaurador promove a saúde capilar enquanto cria uma barreira contra os danos diários causados por fatores externos, proporcionando resultados visíveis desde a primeira aplicação.

A linha apresenta vários produtos, com destaque para o The Rich One (35,00€), champô reparador hidratante que oferece uma limpeza profunda sem comprometer a hidratação natural do cabelo. Juntamente com o The Rich One amaciador (35,00€), o cabelo fica fortalecido e mais resistente, com menos quebras ao longo do tempo. Para quem busca uma hidratação extra, o The Richer One (37,99€), amaciador ultra-hidratante, complementa a rotina, garantindo o cuidado adequado para os cabelos mais exigentes.

Fenty Hair. A nova linha de cuidados capilares chega à Sephora créditos: Divulgação

O The Comeback Kid (19,90€) é um tratamento profissional que penetra em profundidade, prometendo reduzir até 75% dos danos e aumentar a resistência dos fios em até 72%. E, para proteger os fios do calor, Fenty Hair oferece o The Protective Type (19,90€), um protetor de calor 5 em 1 que oferece proteção até 230ºC, enquanto combate a quebra e as pontas espigadas com a ajuda de proteínas e aminoácidos do Replenicore-5.

Com a preocupação de responder às necessidades de todos os tipos de cabelo, a linha também oferece soluções específicas para caracóis. O The Homecurl (19,90€) é um creme de definição que garante caracóis bem definidos e com brilho. Para modelar o cabelo, a linha apresenta o The Gelly Type (31,00€), um gel de fixação de alto desempenho que, além de garantir brilho, exibe o perfume signature da marca: uma fragrância floral quente com notas de yuzu, âmbar dourado, baunilha e madeira de sândalo.

Com a chegada de Fenty Hair à Sephora, a marca reafirma o seu compromisso de transformar o cuidado capilar, oferecendo produtos de alta performance para todos os tipos de cabelo. Disponível agora em Sephora.pt e nas lojas físicas a partir de março.