Haircare: Rotinas para um cabelo saudável

Um cabelo saudável começa no couro cabeludo, e a linha Scalp da Moroccanoil é um ponto de partida. O Esfoliante Purificante (37€) remove impurezas e revitaliza o couro cabeludo, enquanto o Tónico Revitalizante (43€) equilibra e fortalece as raízes. Para hidratação, o Olaplex No.5 Leave-in (31€) é essencial para controlar pontas rebeldes, enquanto o Ultimate Repair Sérum da Wella (50€) oferece cuidados profundos durante a noite, sem necessidade de enxaguar pela manhã. A finalizar, o Duo Embelezador de Cabelo da Sephora Collection (23€) garante brilho e suavidade para um cabelo pronto a enfrentar os desafios de 2025.

Reset de beleza. Cuidados para um novo ano que pode encontrar na Sephora créditos: Divulgação

Skincare: Resoluções para uma pele radiante

Para cuidar da pele, a Sephora sugere começar com o Bálsamo de Limpeza com Aveia da The Inkey List (14,99€), que limpa profundamente sem irritar. Para as manhãs, o C-Luma Hydrabright Serum da Drunk Elephant (69€) hidrata e uniformiza o tom da pele. À noite, o Blackberry Retinol Blemish Serum da Glow Recipe (54€) desobstrui poros e reduz manchas, sendo seguro até para peles sensíveis. Para refrescar a pele ao longo do dia, o Jet Lag Soothing Hydrating Mist da Summer Fridays (24€) é indispensável.

Wellness: Momentos de autocuidado

O bem-estar também merece destaque em 2025. Para relaxar, o Find Comfort Hydrating Hand Cream da Rare Beauty (24,99€) cuida das mãos enquanto a vela perfumada Replica By the Fireplace da Maison Margiela (55€) cria um ambiente acolhedor e reconfortante. Para cuidados corporais, o Duo Bien-être Coco (14,99€), da Sephora Collection, inclui uma escova ideal para escovagem a seco, promovendo suavidade e renovação da pele. E para um brilho extra, o Glow Body Oil da Masqmai (45,99€) é um must-have para quem procura luminosidade.