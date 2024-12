Fã da Novex? Descubra as novidades deste mês e de edição limitada

De edição especial limitada, as máscaras -- Aloe Vera, Óleo de Coco e Colagénio -- chegam do Brasil embaladas em refis especiais sustentáveis.

Integradas no cronograma capilar da Novex, os produtos de tratamento prometem resultados eficazes, ao mesmo tempo que promovem um impacto económico e ambiental positivo. Com 300 gramas, estas embalagens utilizam menos 75% de plástico e as fórmulas, além de vegan, também são livres de parabenos, silicones e petrolatos, posicionando a marca como uma referência em beleza sustentável.

Sobre os efeitos incríveis destas máscaras:

Hidratação - Aloe Vera: esta máscara capilar hidratante é um clássico no cuidado com os cabelos. Hidrata, repara e dá força aos cabelos ressequidos em apenas três minutos.

Nutrição - Óleo de Coco: ação condicionante, traz maciez, hidratação e brilho para os cabelos ressequidos e não só. A sua ação nutritiva é ideal para todos os tipos de cabelo.

Reconstrução - Colagénio: regenera, repara e aumenta a densidade dos cabelos porosos atuando em três minutos.

Marca aposta na comunidade para promover produtos

Marca aposta na comunidade para promover produtos

Para este lançamento a Novex está a selecionar 100 Novex Lovers que partilhem a paixão pela sustentabilidade para protagonizar o lançamento dos refis das máscaras.

Através do desafio #CronogramaSustentávelNovex, as Novex Lovers vão procurar inspirar a sua comunidade, ao mostrar como é possível aliar autocuidado eficaz e respeito pelo meio ambiente. As selecionadas serão porta-vozes dos benefícios das máscaras capilares e da escolha consciente de embalagens com 75% menos plástico.

Solução para definir o baby hair

De novidade, também traz o Cola Comigo, gel capilar concentrado para baby hair da família Santo Black, produto que modela e dá um toque especial na finalização do cabelo, feito para quem procura um baby hair definido (técnica de estilizar e criar penteados com os pequenos fios novos que crescem próximos da testa, incorporando-os no restante cabelo, ou não).

O Cola Comigo é vegan, promete 12h de fixação, não tem oleosidade e é enriquecido com baobá e vitamina E. Este produto está disponível no E-commerce, o canal exclusivo de vendas on-line e em alguns pontos de venda.